Tel Abyad'da terör paçavraları bir bir kaldırılıyor

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen Tel Abyad'da Milli Suriye Ordusu, terör örgütüne ait bez parçaları, poster ve malzemeleri yakarak imha ediyor.

Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Tel Abyad Gümrük Kapısı ve şehir merkezi ele geçirildi. Yapılan arama ve tarama işleminin ardından Milli Suriye Ordusu birlikleri, örgüte ait ele geçirdikleri bez parçaları, poster gibi malzemeleri gümrük binasının bahçesinde toplayarak yaktı.Teröristlere ait malzemeler yakılarak, gümrük binasında temizlik yapıldığı öğrenildi.

(Şinasi İnan - İsmail Coşkun/İHA)