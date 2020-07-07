Tel Abyad'da terör saldırısı: 6 ölü - Son Dakika

Tel Abyad'da terör saldırısı: 6 ölü
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad şehir merkezinde PKK/YPG terör örgütünün bombalı saldırı düzenlendiğini ve 6 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad şehir merkezinde PKK/ YPG terör örgütünün bombalı saldırı düzenlendiğini ve 6 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İnsanlık düşmanı teröristler Tel Abyad şehir merkezindeki bombalı saldırıyla 6 masum sivili katlederken 11 sivili de yaraladı" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 22:27 Kaynak: İHA
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