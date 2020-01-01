Tel Abyad'da teröristler bombalı araç patlattı - Son Dakika
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Tel Abyad'da teröristler bombalı araç patlattı

6 saat önce

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristlerin, köyün dışında bombalı araç patlatmaları sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Tel Abyad'da teröristler bombalı araç patlattı, System.String[]

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/ YPG'li teröristlerin, köyün dışında bombalı araç patlatmaları sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Tel Abyad ilçesi Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı.

Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı.

Telabyad, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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