Tel Abyad'da teröristlere darbe - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tel Abyad'da teröristlere darbe - Son Dakika

Tel Abyad'da teröristlere darbe

6 saat önce

Tel Abyad'ın güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet roketatar ve 3 adet makineli tüfek ele geçirildi.

Tel Abyad'da teröristlere darbe, System.String[]

Tel Abyad'ın güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet roketatar ve 3 adet makineli tüfek ele geçirildi.


Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine Tel Abyad'ın güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildiğini bildirdi. - ANKARA

Telabyad, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:44 Kaynak: İHA
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