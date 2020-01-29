Tel Abyad'da teröristlere darbe - Son Dakika

Tel Abyad'ın güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet roketatar ve 3 adet makineli tüfek ele geçirildi.



Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine Tel Abyad'ın güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildiğini bildirdi. - ANKARA