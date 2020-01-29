Tel Abyad'da teröristlere darbe - Son Dakika
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Tel Abyad'da teröristlere darbe

6 saat önce

Tel Abyad'ın güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet roketatar ve 3 adet makineli tüfek ele geçirildi.

Tel Abyad'da teröristlere darbe, System.String[]

Tel Abyad'ın güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet roketatar ve 3 adet makineli tüfek ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine Tel Abyad'ın güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildiğini bildirdi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
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