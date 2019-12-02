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Tel Abyad'da teröristlerin tahrip ettiği okul onarılarak eğitime açıldı

6 saat önce

'BARIŞ Pınarı Harekatı' ile PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütünün saldırıları sonucu hasar gören Müşrifet el Havi Okulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) onarıldı.

Tel Abyad'da teröristlerin tahrip ettiği okul onarılarak eğitime açıldı, System.String[]

'BARIŞ Pınarı Harekatı' ile PKK/ YPG'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütünün saldırıları sonucu hasar gören Müşrifet el Havi Okulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) onarıldı. 115 öğrencinin eğitim alacağı okulun açılışı için düzenlenen törende konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Mazlum ve mağdur Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Müşrifet el Havi köyünde teröristlerin karargaha dönüştürüp, tahrip ettiği okul, TSK tarafından onarıldı ve 'Barış Pınarı' ismi konularak eğitime açıldı. 115 öğrencinin eğitim gördüğü okulun açılışı için bugün tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Akbuga, Emniyet Müdürü Şelçuk Doğan ile çok sayıda Suriyeli sivil ve öğrenci katıldı.

Törende kürsüye çıkan ilkokul 5'inci sınıf öğrencisi Reyhan el Havi, Türkiye'ye, okulları onarıldığı için teşekkür etti. Öğrencilerden Amer el Halaf ise okullarının eskisinden daha iyi olduğunu belirterek, "Okulumuz çok güzel oldu. Eskisi gibi okula gelip derslerimizi yapabileceğiz. Türkiye'ye okulumuzu onardığı için çok teşekkür ederiz" dedi.

Vali Erin ise TSK'nın çok kısa sürede Tel Abyad ve Resulayn'da terör örgütünü temizlediğini söyledi. 'Barış Pınarı Harekatı'nın amacının bölgeye huzur ve barış getirmek olduğunu vurgulayan Erin, "2011 yılından bu yana Türkiye, Suriye'deki mağdur ve mazlumlara kucağını açmış, her türlü yardımı sağlamıştır. Haksızlığa maruz kalan evinden, yurdundan edilen, ailesi paramparça olan mazlum ve mağdur Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Vali Erin, Türkiye'nin terör koridoruna müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Teröristleri ve terör gruplarını PKK başta olmak üzere DEAŞ'ı bu bölgeden tamamen temizledikten ve etkisiz hale getirdikten, Suriyeli kardeşlerimizin ayaklarının üzerinde durabilecek yetkinliğe ve kabiliyete sahip hale getirdikten, kendi kendilerini yönetebilecek noktaya geldikten sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir şey beklemeden bu kardeşlerimizi kendi başlarına, kendi kendilerini yönetmelerini sağlamak üzere bırakacak, Türkiye yardım ve desteklerini vermeye devam edecek" dedi.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdu ise terör örgütünden kendilerini kurtaran Türkiye'ye teşekkür ederek, "'Barış Pınarı Harekatı'nın neticesini almış bulunmaktayız. Desteklerinden dolayı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Açılışın ardından Vali Erin ve beraberindekiler, okulun sınıflarını dolaşıp, sohbet ettikleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:47 Kaynak: DHA
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