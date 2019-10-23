Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor

Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde günlük yaşam normale dönüyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde günlük yaşam normale dönüyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad bir süre önce teröristlerden temizlendi.

Güvenliğin tamamen sağlanması için arama tarama çalışmalarının sürdüğü kentte günlük yaşamda da hareketlilik yaşanıyor.

Tel Abyad sokaklarındaki esnafın iş yerlerinin kepenklerini açmaya başladığı ve vatandaşların alışveriş yaptığı gözlendi.

İlçedeki caddelerde araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekti.

Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:38 Kaynak: AA
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