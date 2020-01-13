Tel Abyad'da yerel polisler göreve başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da yerel polisler göreve başladı - Son Dakika

Tel Abyad'da yerel polisler göreve başladı

6 saat önce

TEL Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad'da, Türkiye'de eğitilen 420 Suriyeli polis, göreve başladı.

Tel Abyad'da yerel polisler göreve başladı, System.String[]

TEL Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad'da, Türkiye'de eğitilen 420 Suriyeli polis, göreve başladı.

Yerel polisler, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahal ve operasyon eğitimi, el yapımı patlayıcı imhası ile olay yeri inceleme konularında uygulamalı eğitimler aldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Tel Abyad Emniyet Müdürü Fayiz Muhammed, "Türkiye'de yaklaşık bir ay boyunca eğitim aldık. Bugün itibariyle kent merkezinde 420 yerel güvenlik gücü olarak göreve başladık. Birimlere ayrılarak bölgede asayişi sağlayacağız." diye konuştu.

Terörle mücadele, trafik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile olay yeri inceleme birimleri olarak hizmet edecek yerel polisler, kent merkezindeki kontrol noktalarında konuşlanacak.

Yerel polisler, kullanacakları binek araçları da teslim aldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad, 13 Ekim 2019'da teröristlerden temizlenmişti.

Telabyad, Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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