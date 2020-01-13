Tel Abyad'da yerel polisler göreve başladı - TEL - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da yerel polisler göreve başladı - TEL - Son Dakika

Tel Abyad'da yerel polisler göreve başladı - TEL

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad'da, Türkiye'de eğitilen 420 Suriyeli polis, göreve başladı.

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad'da, Türkiye'de eğitilen 420 Suriyeli polis, göreve başladı.

Yerel polisler, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahal ve operasyon eğitimi, el yapımı patlayıcı imhası ile olay yeri inceleme konularında uygulamalı eğitimler aldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Tel Abyad Emniyet Müdürü Fayiz Muhammed, "Türkiye'de yaklaşık bir ay boyunca eğitim aldık. Bugün itibariyle kent merkezinde 420 yerel güvenlik gücü olarak göreve başladık. Birimlere ayrılarak bölgede asayişi sağlayacağız." diye konuştu.

Terörle mücadele, trafik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile olay yeri inceleme birimleri olarak hizmet edecek yerel polisler, kent merkezindeki kontrol noktalarında konuşlanacak.

Yerel polisler, kullanacakları binek araçları da teslim aldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad, 13 Ekim 2019'da teröristlerden temizlenmişti.

Tel Abyad'da yerel polisler göreve başladı - TEL

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmalarına özel harekat timleri katıldı
Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı

Son Dakika Haberleri
00:14 Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
00:12 Irak'taki Şii gruplar, "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını" görüştü - Son Dakika
00:12 Bursa'da pastaneden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
00:10 Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
23:59 Başkent'te sokakta kalan gence valilik sahip çıktı - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika
22:27 Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 00:19:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tel Abyad'da yerel polisler göreve başladı - TEL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]