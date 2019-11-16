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Tel Abyad'da yol yapım çalışmaları

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, yol problemine çözüm gedirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, yol problemine çözüm gedirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor.Yol yapım çalışmalarıyla ilgili konuşan Suriyeli kardeşimiz; 'Allah Türkiye'den razı olsun. Bizi PKK'dan kurtardı. Beş senedir yolumuzun olmasını bekliyorduk. Beş sene sonra yolumuz yapıldı' diye teşekkür etti" ifadelerine yer verdi.

Görüntü Dökümü

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-Tel Abyad'dan yol yapım çalışmalarına dair görüntü

-İş makinelerinin çalışması

-Detaylar


- Suriye
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:35 Kaynak: DHA
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