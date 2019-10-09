Son Dakika Haberleri: - Tel Abyad'da YPG Mevzileri Vuruluyor
Son Dakika Güncel - Tel Abyad'da YPG Mevzileri Vuruluyor

- Tel Abyad'da YPG Mevzileri Vuruluyor

15 dakika önce

- Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyorTEL ABYAD - Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı.

- Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor

TEL ABYAD - Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Tel Abyad'da tespit edilen YPG mevzileri bombalanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Barış Pınarı Harekatı başladı. Tel Abyad'da YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda peş peşe patlama sesleri yükseldi.

Diğer yandan Suriye tarafındaki Resulayn kentinde de terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler jetlerle vuruldu.Harekatın iki aşamalı olması ve Resulayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor.

- Tel Abyad'da YPG Mevzileri Vuruluyor

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:42 Kaynak: İHA
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