Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendi
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğini alan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden geri aldığı Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin fotoğraflarının olduğu tabelaları ve teröristlerin çıkarıldığı sokakları görüntüledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğini alan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden geri aldığı Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin fotoğraflarının olduğu tabelaları ve teröristlerin çıkarıldığı sokakları görüntüledi.
(İHA)
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