Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da YPG/PKK'ya ait mayın deposu bulundu
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da YPG/PKK'ya ait mayın deposu bulundu

Tel Abyad'da YPG/PKK'ya ait mayın deposu bulundu

7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın kullandığı mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu.

Tel Abyad'da YPG/PKK'ya ait mayın deposu bulundu, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/ PKK'nın kullandığı mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK'ye bağlı komandoların Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde yaptıkları arama tarama sırasında tespit edilen ve YPG/PKK tarafından kullanılan eğitim ve depolama tesisi içerisindeki silah malzemeleri ve mühimmatlar kullanılamaz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Telabyad, TSK, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG'li terörist Ceren için, Suriye'de teröristler cenaze töreni düzenledi
Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 8 ölü, 30 yaralı Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu Batman'da askeri araç devrildi: 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 01:37:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da YPG/PKK'ya ait mayın deposu bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]