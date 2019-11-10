Tel Abyad'da YPG/PKK'ya ait mayın deposu bulundu
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın kullandığı mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:36 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/ PKK'nın kullandığı mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK'ye bağlı komandoların Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde yaptıkları arama tarama sırasında tespit edilen ve YPG/PKK tarafından kullanılan eğitim ve depolama tesisi içerisindeki silah malzemeleri ve mühimmatlar kullanılamaz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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