Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'daki askerlere telsizden seslenen Akar, "Burada bir şey bitmiş değil, her an her şey...
Son Dakika Güncel Tel Abyad'daki askerlere telsizden seslenen Akar, 'Burada bir şey bitmiş değil, her an her şey...

Tel Abyad'daki askerlere telsizden seslenen Akar, "Burada bir şey bitmiş değil, her an her şey...

1 saat önce

Tel Abyad'daki askerlere telsizden seslenen Akar, "Burada bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir.

Tel Abyad'daki askerlere telsizden seslenen Akar,

Tel Abyad'daki askerlere telsizden seslenen Akar, "Burada bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkes hazırlıklı olmalı." dedi.

Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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