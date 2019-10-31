Tel Abyad'daki askerlere telsizden seslenen Akar, "Burada bir şey bitmiş değil, her an her şey...
1 saat önce
Tel Abyad'daki askerlere telsizden seslenen Akar, "Burada bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:16 Kaynak: AA
Tel Abyad'daki askerlere telsizden seslenen Akar, "Burada bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkes hazırlıklı olmalı." dedi.
Son dakika: Bakan Akar'dan sınırdaki askerlerimize uyarı: Her an her şey olabilir, hazırlıklı olunmalı Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Enflasyonda yüzde 5'in altını tarihimizde ilk defa göreceğiz Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Metroda cumhuriyet kutlamalarında çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu