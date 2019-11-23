Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'daki bomba yüklü aracın patlaması sonucu yaralanan 26 kişi Türkiye'ye getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Tel Abyad'daki bomba yüklü aracın patlaması sonucu yaralanan 26 kişi Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Tel Abyad'daki bomba yüklü aracın patlaması sonucu yaralanan 26 kişi Türkiye'ye getirildi

6 saat önce

Tel Abyad'daki bomba yüklü aracın patlaması sonucu yaralanan 26 kişi Türkiye'ye getirildiŞANLIURFA - Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada yaralanan 26 kişi Akçakale'de tedavi altına alındı.

Tel Abyad'daki bomba yüklü aracın patlaması sonucu yaralanan 26 kişi Türkiye'ye getirildi

ŞANLIURFA - Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada yaralanan 26 kişi Akçakale'de tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Şanlıurfa iline bağlı Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araç inflak etti. Düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, sınırın Türkiye tarafından 30'u aşkın ambulans bölgeye gönderildi.

Türk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale ve Tel Abyad sınır kapılarından geçen ambulanslar, 26 yaralıyı Türkiye'deki hastanelere getirdi. Akçakale ve Şanlıurfa'daki devlet hastanelerine getirilen yaralılar, tedavi altına alındı.

Tel Abyad'daki bomba yüklü aracın patlaması sonucu yaralanan 26 kişi Türkiye'ye getirildi

Akçakale, Telabyad, Türkiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:44 Kaynak: İHA
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