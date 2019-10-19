- Tel Abyad'daki Çocuklardan Smo'ya Destek
29 dakika önce
- Tel Abyad'daki çocuklardan SMO'ya destekTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Tel Abyad'daki çocuklar Suriye Milli Ordusu bayrağını açarak SMO'ya destek sloganları attı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:01 Kaynak: İHA
- Tel Abyad'daki çocuklardan SMO'ya destek
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Tel Abyad'daki çocuklar Suriye Milli Ordusu bayrağını açarak SMO'ya destek sloganları attı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Tel Abyad'daki çocuklar Suriye Milli Ordusu'na destek verdi. Suriye Milli Ordusu bayrağını açan çocuklar, tekbir getirerek "SMO birlikleri yaşasın" şeklinde slogan attı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO birlikleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında 6 gün önce Tel Abyad'ı kontrol altına almıştı.
Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi Almanya'da terör örgütü YPG yandaşlarının düzenlediği yürüyüşte paçavralar toplandı Bakan Akar'dan harekatı eleştiren ülkelere tepki: Siz ne yapardınız? Terör örgütü YPG/PKK Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazları yakmış!