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- Tel Abyad'daki Çocuklardan Smo'ya Destek

29 dakika önce

- Tel Abyad'daki çocuklardan SMO'ya destekTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Tel Abyad'daki çocuklar Suriye Milli Ordusu bayrağını açarak SMO'ya destek sloganları attı.

- Tel Abyad'daki çocuklardan SMO'ya destek

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Tel Abyad'daki çocuklar Suriye Milli Ordusu bayrağını açarak SMO'ya destek sloganları attı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Tel Abyad'daki çocuklar Suriye Milli Ordusu'na destek verdi. Suriye Milli Ordusu bayrağını açan çocuklar, tekbir getirerek "SMO birlikleri yaşasın" şeklinde slogan attı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO birlikleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında 6 gün önce Tel Abyad'ı kontrol altına almıştı.

- Tel Abyad'daki Çocuklardan Smo'ya Destek

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:01 Kaynak: İHA
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