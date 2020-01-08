Tel Abyad'daki ihtiyaç sahiplerine insani yardım dağıtıldı - Son Dakika
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Tel Abyad'daki ihtiyaç sahiplerine insani yardım dağıtıldı

6 saat önce

Türk Kızılay İstanbul Şubesince temin edilen insani yardım malzemeleri, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Tel Abyad'daki ihtiyaç sahiplerine insani yardım dağıtıldı, System.String[]

Türk Kızılay İstanbul Şubesince temin edilen insani yardım malzemeleri, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, insani yardımlar Vali Abdullah Erin ve Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'ın katılımıyla Tel Abyad'da yaşayanlara teslim edildi.

Yardım dağıtımının ardından ilçede hizmet veren hastaneyi ziyaret eden Erin, tedavi gören hastalar ve yakınlarına "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Talepleri dinleyen Vali Erin, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce Tel Abyad Hastanesinde görevlendirilen personelden de bilgi aldı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Erin, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki hastanelerin eksiksiz hizmet verebilmesi için çalışmaların tamamlandığını belirtti.


Hastanelerde Suriyeli doktor ve sağlık personelinin de görevlendirildiğini ifade eden Erin, şunları kaydetti:


"Onarım ve tıbbi eksikleri giderilen Tel Abyad Hastanesinde ameliyathane hizmet vermeye başladı. İki hastanenin tomografi cihazı ihtiyacı bulunuyor. Türkiye'nin kontrolündeki diğer bölgelerde tomografi cihazları sivil toplum kuruluşları tarafından temin edildi. Tel Abyad ve Rasulayn'daki hastanelerin tomografi cihazlarının da sivil toplum kuruluşlarınca temin edilmesi için girişimlerde bulunduk. Türkiye'nin, Türk insanının ve Mehmetçiğin olduğu yerde huzur ve güvenin olduğunu Tel Abyad ile Rasulayn'da yaşayanlar yakından görüyor. Yakında bu bölge, tüm Suriyelilerin yaşamak isteyeceği bir yer haline gelecek."

Telabyad, İstanbul, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:14 Kaynak: AA
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