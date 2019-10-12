Son Dakika Haberleri: Tel abyad'daki köyler teröristlerden temizleniyor
Son Dakika Dünya Tel abyad'daki köyler teröristlerden temizleniyor

Tel abyad'daki köyler teröristlerden temizleniyor

1 saat önce

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad çevresindeki köyler de tek tek terörislerden temizleniyor.

Tel abyad'daki köyler teröristlerden temizleniyor, System.String[]

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad çevresindeki köyler de tek tek terörislerden temizleniyor. Türkiye ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Tel Abyad'ın doğusundaki Yabise köyünde görüntülendi. Köyün kontrolünü sağlayan SMO güçleri, diğer noktaları ele geçirmek için güneye bölgelere doğru ilerliyor.


Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Fırat, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:03 Kaynak: DHA
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