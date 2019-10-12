Tel abyad'daki köyler teröristlerden temizleniyor
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Tel Abyad'daki köyler teröristlerden temizleniyorSuriye, (DHA) - Türkiye'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad çevresindeki köyler de tek tek terörislerden temizleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:07 Kaynak: DHA
Tel Abyad'daki köyler teröristlerden temizleniyor
Suriye, (DHA) - Türkiye'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad çevresindeki köyler de tek tek terörislerden temizleniyor. Türkiye ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Tel Abyad'ın doğusundaki Yabise köyünde görüntülendi. Köyün kontrolünü sağlayan SMO güçleri, diğer noktaları ele geçirmek için güneye bölgelere doğru ilerliyor.
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