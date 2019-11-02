Tel Abyad'daki terör saldırısı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), YPG/PKK tarafından Tel Abyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk belirlemelere göre 13 sivilin hayatını kaybettiği, 20 civarında sivilin yaralandığı bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Tel Abyad'da her şeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda buna tahammül edemeyen YPG/PKK tarafından sivillere yönelik saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YPG/PKK'lı alçaklar tarafından Tel Abyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır. Barış Pınarı Harekatı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı YPG/PKK'lı teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."