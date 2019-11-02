Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'daki terör saldırısı
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Tel Abyad'daki terör saldırısı

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YPG/PKK'nın Tel Abyad'da sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Bu saldırı, YPG terör örgütünün gerçek ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YPG/PKK'nın Tel Abyad'da sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Bu saldırı, YPG terör örgütünün gerçek ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tel Abyad'da pazar yerine yapılan ve sivilleri hedef alan saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını aktardı.

İbrahim Kalın, "Bu saldırı, YPG terör örgütünün gerçek ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:48 Kaynak: AA
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