Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'daki terör saldırısı
Son Dakika Güncel Tel Abyad'daki terör saldırısı

Tel Abyad'daki terör saldırısı

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında yaralanan ve tedavi için kente getirilenleri ziyaret etti.

Tel Abyad'daki terör saldırısı, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında yaralanan ve tedavi için kente getirilenleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde, pazar yerine akşam saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda yaralananlar tedavi amacıyla Şanlıurfa'ya getirildi.

Vali Erin, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu yaralılara, tedavi gördükleri Akçakale Devlet Hastanesinde ziyarette bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'tan yaralıların durumuna ilişkin bilgi alan Erin, sohbet ettiği bazı yaralılara da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne'de şüpheli ölüm: 2 çocuk annesi kadın banyoda hareketsiz halde yatarken bulundu
Ziya Selçuk, terör örgütünün tehdit ettiği Seçil öğretmen için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu Konya'da son 2 günde, 3 bebek ile 2 yaşındaki bir kız çocuğu terk edilmiş halde bulundu Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 05:02:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'daki terör saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]