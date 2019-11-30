Tel Abyad'daki terör saldırısı
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Milli Savunma Bakanlığınca, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişiminin, TSK'nin yol kontrol noktasıyla önlendiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:46 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığınca, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişiminin, TSK'nin yol kontrol noktasıyla önlendiği belirtildi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, bugün PKK/ YPG'nin, Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.
Girişimin, TSK'nin yol kontrol noktasıyla önlendiği vurgulandı.
Öte yandan teröristlerce köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında, 6 sivilin yaralandığı ifade edildi.
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