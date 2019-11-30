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Tel Abyad'daki terör saldırısı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişiminin, TSK'nin yol kontrol noktasıyla önlendiği belirtildi.

Tel Abyad'daki terör saldırısı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığınca, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişiminin, TSK'nin yol kontrol noktasıyla önlendiği belirtildi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, bugün PKK/ YPG'nin, Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Girişimin, TSK'nin yol kontrol noktasıyla önlendiği vurgulandı.

Öte yandan teröristlerce köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında, 6 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Telabyad, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:46 Kaynak: AA
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