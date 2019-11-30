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Tel Abyad'daki terör saldırısında 5 sivil yaralandı

6 saat önce

TEL Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 sivil yaralandı.

Tel Abyad'daki terör saldırısında 5 sivil yaralandı, System.String[]

TEL Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/ PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 sivil yaralandı.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad'ın güney kırsalındaki Ayn Arus köyünde bomba yüklü araç patlatıldı.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı.

Suriye Milli Ordusu askerleri, henüz kimsenin üstlenmediği saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Cerablus ilçe merkezinde de öğle saatlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin bomba yüklü aracı patlatması sonucu biri çocuk 9 sivil yaralanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

Telabyad, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:42 Kaynak: AA
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