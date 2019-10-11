Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'dan çatışma sesleri ve dumanlar yükseliyor
Son Dakika Genel Tel Abyad'dan çatışma sesleri ve dumanlar yükseliyor

Tel Abyad'dan çatışma sesleri ve dumanlar yükseliyor

13 dakika önce

Tel Abyad'dan çatışma sesleri ve dumanlar yükseliyor ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki operasyonları sürüyor.

Tel Abyad'dan çatışma sesleri ve dumanlar yükseliyor ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki operasyonları sürüyor. 3 günde toplam 277 terörist etkisiz hale getirildi.

Tel Abyad'dan çatışma sesleri ve dumanlar yükseliyor

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Fırat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
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