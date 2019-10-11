Tel Abyad'dan çatışma sesleri ve dumanlar yükseliyor
13 dakika önce
Tel Abyad'dan çatışma sesleri ve dumanlar yükseliyor ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki operasyonları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
Tel Abyad'dan çatışma sesleri ve dumanlar yükseliyor ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki operasyonları sürüyor. 3 günde toplam 277 terörist etkisiz hale getirildi.
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