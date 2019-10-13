Tel Abyad gümrük kapısı görüntülendi
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Türkiye-Suriye sınırında Tel Abyad'dan Akçakale'ye açılan gümrük kapısı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 07:25 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Türkiye-Suriye sınırında Tel Abyad'dan Akçakale'ye açılan gümrük kapısı ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ı terörden temizlemişti. Harekatın 5. gününde terör örgütünden arındırılan Tel Abyad kentinde Akçakale'ye açılan gümrük kapısı da ele geçirildi.
(İHA)
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