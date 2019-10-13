Son Dakika Haberleri: Tel Abyad gümrük kapısı görüntülendi
Son Dakika Güncel Tel Abyad gümrük kapısı görüntülendi

Tel Abyad gümrük kapısı görüntülendi

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Türkiye-Suriye sınırında Tel Abyad'dan Akçakale'ye açılan gümrük kapısı ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Türkiye-Suriye sınırında Tel Abyad'dan Akçakale'ye açılan gümrük kapısı ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ı terörden temizlemişti. Harekatın 5. gününde terör örgütünden arındırılan Tel Abyad kentinde Akçakale'ye açılan gümrük kapısı da ele geçirildi.

(İHA)

Tel Abyad gümrük kapısı görüntülendi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 07:25 Kaynak: İHA
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