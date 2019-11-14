Tel abyad güneyindeki hamam turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi
6 saat önce
Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:14 Kaynak: DHA
Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi
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