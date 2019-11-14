Son Dakika Haberleri: Tel abyad güneyindeki hamam turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi
Son Dakika Güncel Tel abyad güneyindeki hamam turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi

Tel abyad güneyindeki hamam turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi

6 saat önce

Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi.

Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi

Tel abyad güneyindeki hamam turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi

Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:14 Kaynak: DHA
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