Tel Abyad, güvenlik kameraları ile izleniyor - Son Dakika

Tel Abyad, güvenlik kameraları ile izleniyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılarak huzura kavuşturulan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, oluşturulan güvenlik kamera sistemi ile 24 saat kesintisiz izlenerek suç ve suçlulara göz açtırılmıyor.

Tel Abyad, güvenlik kameraları ile izleniyor, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılarak huzura kavuşturulan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, oluşturulan güvenlik kamera sistemi ile 24 saat kesintisiz izlenerek suç ve suçlulara göz açtırılmıyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'da, terör örgütü PKK/ YPG'nin işgali ve sivil ve halka yönelik baskısı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun geçen yıl ekim ayında düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile sona erdi. Teröristlerin işgalinin son bulmasının ardından Tel Abyad'da, kamu kurumları onarıldı, oluşan huzur ortamı ile binlerce sivil de topraklarına geri döndü. Teröristlerin zaman zaman yaptığı saldırı girişimlerinin püskürtüldüğü Tel Abyad'da, güvenlik önlemleri de en üst seviyede tutuluyor.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK VE HAREKET KABİLİYETİNE SAHİPTel Abyad'da sivil halkın güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda olası suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla kent merkezi ile kontrol noktalarına güvenlik kamera sistemi kurulması kararlaştırıldı. Kararın ardından Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi tarafından Tel Abyad'ın giriş ve çıkış noktaları, güvenlik kontrol noktaları, ana caddeler, meydanlar ile kamu binalarının bulunduğu bölgelere güvenlik kamera sistemi kuruldu. Yüksek çözünürlük ve hareket kabiliyetine sahip kameralar daha sonra Tel Abyad Emniyet Müdürlüğü'nde kurulu mobil elektronik sistemine de entegre edildi.'TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Tel Abyad Yerel Meclisi Genel Sekreteri Şaban El Abid, kentte ilk etapta 77'si sabit, 108 kameranın kurulduğunu söyledi. İhtiyaç halinde kamera sayısının artabileceğini anlatan Şaban El Abid, amacın suç ve suçlularla mücadele olduğunu ifade ederken, kentteki huzur ortamının bozulmasına izin verilmeyeceğini ifade etti. 24 saat kayıt yapan kameralardan elde edilen görüntülerin anlık olarak izlendiğini ve olumsuz bir durum yaşanması halinde güvenlik birimlerinin bölgeye yönlendirildiğini anlatan Abid, "Barış Pınarı Harekatı ile bölgemiz teröristlerden arındırıldı ve yaşanılır hale getirildi. Binlerce insanın geri dönmesiyle Tel Abyad, eski günlerine döndü. Bu huzur ortamında elde edilen güvenliği baltalamak isteyenlerin önlenmesi için şehrimizin merkezi ile giriş ve çıkış noktalarına aynı zamanda kamu kurumlarının bulunduğu bölgeleri güvenlik kamera sistemiyle donattık. Amacımız insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayıp, Tel Abyad'a yönelik tehditleri bertaraf etmek. Bizi teröristlerin zulmünden kurtarıp, eskisinden daha güzel bir ortamda yaşamamıza vesile olan ve kamera sistemi ile daha da güvenli hale getiren Türkiye'ye teşekkür ederiz" dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Kamera, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tel Abyad, güvenlik kameraları ile izleniyor - Son Dakika

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