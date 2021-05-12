TEL ABYAD - Filistinlilerin direnişine destek gösterisi düzenledi - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad ilçesinde halk, İsrail'in Mescid-i Aksa, Şeyh Cerrah ve Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

İlçedeki yerel meclis üyeleri, Suriye Milli Ordusu komutanları ve halkın bir araya geldiği Filistinlilerin direnişine destek ve dayanışma gösterisinde, Suriye Özgür Ordusu ve Filistin bayrakları taşındı.

Grup, "Kudüs mücahitlerine ve Aksa'ya selam olsun", "Ey Kudüs ölüme kadar seninleyiz" yazılı dövizler taşıdı ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Protestoculardan Ahmet Alaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin Filistin halkına destek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Filistinlilerin yaşadığı zulmü en iyi, 10 yıldır Esed rejiminin zulmünü gören ve görmeye devam eden Suriye halkının bildiğini ifade eden Alaya, "Aksa'da ribat edenlere selam olsun, Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine selam olsun. Kanımız ve canımız sizlere feda olsun." dedi.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah da Filistin halkının 1948'den bu yana direndiğini ve şehit verdiğini belirtti.

Siyonist İsraillilerin Filistinlilerin topraklarını ya parayla ya da ateş ve demirle işgal ettiğini dile getiren Hac Abdullah, asıl hak sahibi olan Filistinlilerin, haklarını ellerindeki taşla korumaya çalışırken, onları izlemekle yetinen Arap liderlerini kınadı.

Hac Abdullah, "Tel Abyad ilçesinden Filistinli kardeşlerimize şu an dua etmekten başka yapabileceğimiz bir şey varsa hazırız." ifadelerini kullandı.

Aktivist Mahmut Derviş de İsraillilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri yerinden etme politikasını kınadı.

Derviş, Filistinlilerin davasının Suriye halkının ve bütün Müslümanların ortak davası olduğunu söyledi.

Tel Abyadlı Halil Sarmudi de Müslüman ümmetin cesedinin yaralarla dolu olduğunu, protesto ve kınamaların sahada çalışma olmadan yetersiz kalacağını anlattı.

Sarmudi, "Filistinlilerin yaşadığı trajediye sessiz kalan alan Arap liderleri elbet bir gün pişman olacaklar. Filistin davası her zaman ve çok yaşasın." şeklinde konuştu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere 56 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 335'e çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 200 kişinin yaralandığını bildirmişti.