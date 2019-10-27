Son Dakika Haberleri: Tel Abyad halkından Türkiye'ye teşekkür
Son Dakika Güncel Tel Abyad halkından Türkiye'ye teşekkür

Tel Abyad halkından Türkiye'ye teşekkür

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da halk Türkiye'ye ve Türk askerine teşekkür ediyor.

Tel Abyad halkından Türkiye'ye teşekkür, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da halk Türkiye'ye ve Türk askerine teşekkür ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Türkiye'nin Tel Abyad'da sivillere yaptığı yardımlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Türk Kızılay tarafından dağıtılan yardımları alan Tel Abyad halkının "terörden kurtardığı" için Türkiye'ye ve Türk askerine teşekkür ettikleri görülüyor.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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