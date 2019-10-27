Tel Abyad halkından Türkiye'ye teşekkür

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da halk Türkiye'ye ve Türk askerine teşekkür ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Türkiye'nin Tel Abyad'da sivillere yaptığı yardımlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Türk Kızılay tarafından dağıtılan yardımları alan Tel Abyad halkının "terörden kurtardığı" için Türkiye'ye ve Türk askerine teşekkür ettikleri görülüyor.