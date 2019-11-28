Son Dakika Haberleri: Tel Abyad Hastanesi'nde doğdu, adı "Barış" oldu- Tel Abyad Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti
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Tel Abyad Hastanesi'nde doğdu, adı "Barış" oldu- Tel Abyad Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti

6 saat önce

Tel Abyad Hastanesi'nde doğdu, adı "Barış" oldu Tel Abyad Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleştiTEL ABYAD- Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerinden temizlediği bölgeye kurulan Tel Abyad Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleştirdi.

Tel Abyad Hastanesi'nde doğdu, adı "Barış" oldu

Tel Abyad Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti

TEL ABYAD- Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerinden temizlediği bölgeye kurulan Tel Abyad Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleştirdi. 3 kilo 600 gram ağırlığında doğan bebeğe "Barış" ismi verildi.

Tel Abyad'da YPG/ PKK terör örgütlerinden temizlenen bölgeye kurulan Tel Abyad Hastanesi'nde günde 750 hastaya hizmet veriliyor. Hastanede, 6'sı doktor olmak üzere 38 personel görev alıyor. Acil Servis, Çocuk Hastalıkları, Dahiliye ve Kadın Doğum Poliklinikleri branşlarında hizmet verilen hastanede ilk doğum gerçekleşti.

28 yaşındaki Vatha Favaz 3 kilo 600 gram ağırlığında sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Hastane personeli annenin sevincine ortak olurken anne Favaz, Elhamdülillah doğumum kolay geçti. Türkiye'ye çok teşekkürler bana çok yardımcı oldular" dedi. Doğan bebeğe "Barış" ismi verildi.

Tel Abyad Hastanesi'nde doğdu, adı Barış oldu- Tel Abyad Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti

Sağlık Bakanlığı, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:17 Kaynak: İHA
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Tel Abyad Hastanesi'nde doğan bebeğe 'Barış' ismi verildi
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