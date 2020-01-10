Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı - Son Dakika

Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçerek, huzur ve güvenin hakim olduğu Tel Abyad'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde onarım ve tıbbi teçhizat eksikleri tamamlanan ilçe hastanesinde ilk ameliyat gerçekleştirildi.

Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçerek, huzur ve güvenin hakim olduğu Tel Abyad'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde onarım ve tıbbi teçhizat eksikleri tamamlanan ilçe hastanesinde ilk ameliyat gerçekleştirildi.

Doğumunun sezaryen yöntemiyle gerçekleştirilmesine karar verilen Tel Abyadlı anne, hastanede görev yapan Suriyeli doktorlar tarafından ameliyata alındı. Başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonucu, genç anne 3 bin 300 gram ağırlığında, 50 santimetre boyunda bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. 18 yaşında olduğu bildirilen annenin üçüncü gebeliği olduğu, daha önceden de bir doğumunun da sezaryen yöntemiyle gerçekleştiği öğrenildi.

İKİ AMBULANS BAĞIŞLANDI

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sağlık hizmetlerinin daha iyi hale getirilmesi için SUDKOM koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürün AFAD ve Kızılay gibi kuruluşların girişimleri sonucu, ATAA Derneğinin temin ettiği 2 ambulans da düzenlenen törenle Tel Abyad Hastanesi envanterine dahil edildi.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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