Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı - Son Dakika

Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı

6 saat önce

Türkiye'nin onarım ve tıbbi teçhizat eksiklerini tamamladığı Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat gerçekleştirildi.

Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı, System.String[]

Türkiye'nin onarım ve tıbbi teçhizat eksiklerini tamamladığı Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güvene kavuşan Suriye'nin Tel Abyad ilçesi halka yönelik hizmetler devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde onarım ve tıbbi teçhizat eksikleri tamamlanan ilçe hastanesinde ilk ameliyat yapıldı. Doğumunun sezaryenle yapılmasına karar verilen Tel Abyadlı anne, hastanede görevli Suriyeli doktorlar tarafından ameliyata alındı. Başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonucu genç anne, 3 kilo 300 gram ağırlığında, 50 santimetre boyunda bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Dünyaya gözlerini açan bebeğin, annenin üçüncü çocuğu olduğu öğrenildi.

Hastaneye iki ambulans bağışlandı

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sağlık hizmetlerinin daha iyi hale getirilmesi için SUDKOM koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürün AFAD ve Türk Kızılayı gibi kuruluşların girişimleri sonucu ATAA Derneğinin temin ettiği iki ambulans, düzenlenen törenle Tel Abyad Hastanesi envanterine dahil edildi.

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim
Marketlerde yeni dönem! Bebek bezi, jilet, prezervatif artık alarm takılıp satılacak İBB Başkanı İmamoğlu, "Hükümetle çalışmaya hazırız" dedi ancak bir şartı var Patatesin kilosu 7 liradan 70 kuruşa düştü! 15 kiloluk çuval 10 liradan satılıyor

Son Dakika Haberleri
20:12 Spor erol bulut hazırlıklarımız iyi geçti - Son Dakika
20:10 60 milyon liralık kayak tesisi açılıyor - Son Dakika
20:08 (Ek bilgiyle)Ümraniye TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü - Son Dakika
20:08 Hopa'da taksiciyi öldürüp, Gürcistan'da yakalanan şüpheli, Türkiye'ye teslim edildi - Son Dakika
20:07 (Ek bilgiyle)ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 20:18:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]