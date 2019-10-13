Tel Abyad ilçe merkezi terörden kurtarıldı - TEL
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılarak kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:23 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılarak kontrol altına alındı. Bölge halkı, Suriye Milli Ordusu (SMO) mensuplarını sevinçle karşıladı.
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