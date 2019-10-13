Son Dakika Haberleri: Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesiminde kontrol sağlandı (1)
Son Dakika Güncel Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesiminde kontrol sağlandı (1)

Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesiminde kontrol sağlandı (1)

5 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesimi YPG/PKK'lı teröristlerden ele geçirilerek kontrol altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesimi YPG/PKK'lı teröristlerden ele geçirilerek kontrol altına alındı. Kent merkezinin doğu ve güney kesimlerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Tel Abyad ilçe merkezinde çatışmaları komuta eden SMO kaynaklarından alınan bilgiye göre, muhalifler kentin batı kesiminde hakimiyeti sağladı.

Kent merkezinin doğu ve güney kesimlerinde SMO askerleri ile YPG/PKK'lılar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

SMO, çatışmalarda YPG/PKK'nın sözde asayiş merkezi ele geçirdi.

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde, 9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesiminde kontrol sağlandı (1)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Erdoğan Merkel'e açıkça sordu: Bizden mi yanasınız terör örgütünden mi?
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler kiliseden saldırıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'nda 490 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı Harekatı'nda Hilal Taktiği kullanılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 15:46:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesiminde kontrol sağlandı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]