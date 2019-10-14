Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'ın batısına SMO bayrağı asıldı (2)
Son Dakika Güncel Tel Abyad'ın batısına SMO bayrağı asıldı (2)

Tel Abyad'ın batısına SMO bayrağı asıldı (2)

1 saat önce

-Tel Abyad'ın batısına asılan SMO bayrağından detay görüntüler Tel Abyad'ın batısına SMO bayrağı asıldı.

-Tel Abyad'ın batısına asılan SMO bayrağından detay görüntüler Tel Abyad'ın batısına SMO bayrağı asıldı. (2)

Tel Abyad'ın batısına SMO bayrağı asıldı (2)

Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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