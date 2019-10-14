Tel Abyad'ın batısına SMO bayrağı asıldı (2)
1 saat önce
-Tel Abyad'ın batısına asılan SMO bayrağından detay görüntüler Tel Abyad'ın batısına SMO bayrağı asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:38 Kaynak: AA
-Tel Abyad'ın batısına asılan SMO bayrağından detay görüntüler Tel Abyad'ın batısına SMO bayrağı asıldı. (2)
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