Tel Abyad'ın batısına "Suriye Devrim Bayrağı" asıldı
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: YPG/PKK bayrağının indirilmesi ve yakılması Suriye Devrim Bayrağı asılması Suriye Milli Ordusu askerleriTel Abyad'ın batısına "Suriye Devrim Bayrağı" asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:03 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
YPG/ PKK bayrağının indirilmesi ve yakılması
Suriye Devrim Bayrağı asılması
Suriye Milli Ordusu askerleri
Tel Abyad'ın batısına "Suriye Devrim Bayrağı" asıldı.
Rus medyasından Barış Pınarı Harekatı yorumları: Gerçek dost savaşta belli olur Tel Abyad ve Rasulayn'ı kaybeden teröristler, Münbiç'te rejim bayrağını astı Bakan Hulusi Akar: Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz