YPG/ PKK bayrağının indirilmesi ve yakılması

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Rus medyasından Barış Pınarı Harekatı yorumları: Gerçek dost savaşta belli olur

Tel Abyad ve Rasulayn'ı kaybeden teröristler, Münbiç'te rejim bayrağını astı

Bakan Hulusi Akar: Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük

Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz