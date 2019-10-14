Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'ın batısına "Suriye Devrim Bayrağı" asıldı
Son Dakika Güncel Tel Abyad'ın batısına 'Suriye Devrim Bayrağı' asıldı

Tel Abyad'ın batısına "Suriye Devrim Bayrağı" asıldı

51 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: YPG/PKK bayrağının indirilmesi ve yakılması Suriye Devrim Bayrağı asılması Suriye Milli Ordusu askerleriTel Abyad'ın batısına "Suriye Devrim Bayrağı" asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

YPG/ PKK bayrağının indirilmesi ve yakılması

Suriye Devrim Bayrağı asılması

Suriye Milli Ordusu askerleri

Tel Abyad'ın batısına "Suriye Devrim Bayrağı" asıldı.

Tel Abyad'ın batısına Suriye Devrim Bayrağı asıldı

Telabyad, Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:03 Kaynak: AA
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