Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'ın batısında terörist YPG/PKK'ya ait İHA düşürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Tel Abyad'ın batısında terörist YPG/PKK'ya ait İHA düşürüldü

Tel Abyad'ın batısında terörist YPG/PKK'ya ait İHA düşürüldü

23 dakika önce

Suriye'nin Tel Abyad şehrinin batısında YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.

Tel Abyad'ın batısında terörist YPG/PKK'ya ait İHA düşürüldü, System.String[]

Suriye'nin Tel Abyad şehrinin batısında YPG/ PKK'lı teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.


Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Tel Abyad şehrinin batısında YPG/PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü duyurdu. - TEL ABYAD

İnsansız Hava Aracı, Telabyad, Suriye, YPG, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barış Pınarı'ndan hareketli saatler! Teröristlere ait İHA düşürüldü, füze rampası ele geçirildi
Della miles'ten, suriye sınırında mehmetçiğe destek Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi Hastası, asistan doktoru boğazından yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 20:11:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'ın batısında terörist YPG/PKK'ya ait İHA düşürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]