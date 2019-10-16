Tel Abyad'ın batısında terörist YPG/PKK'ya ait İHA düşürüldü
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Suriye'nin Tel Abyad şehrinin batısında YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:48 Kaynak: İHA
Suriye'nin Tel Abyad şehrinin batısında YPG/ PKK'lı teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.
Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Tel Abyad şehrinin batısında YPG/PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü duyurdu. - TEL ABYAD
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