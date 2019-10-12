Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı
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Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha terör örgütü YPG/PKK'dan arındırdığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha terör örgütü YPG/ PKK'dan arındırdığını açıkladı.
Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köyü daha terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediğini duyurdu. Suriye Milli Ordusu birlikleri yaptıkları açıklamalarda köyün ismi Savami el-Dahliz olarak aktarıldı. - TEL ABYAD
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan tepki çeken sözler: Saldırıya uğrayan devlet sivilleri korumak zorunda değil UEFA'dan asker selamı skandalı! Milli Takım'ın sevinci için inceleme başlatıldı Son dakika: Fransa, Türkiye'ye tüm silah ihracatını askıya aldığını duyurdu Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı