Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı
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Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı

1 saat önce

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha terör örgütü YPG/PKK'dan arındırdığını açıkladı.

Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı, System.String[]

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha terör örgütü YPG/ PKK'dan arındırdığını açıkladı.


Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köyü daha terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediğini duyurdu. Suriye Milli Ordusu birlikleri yaptıkları açıklamalarda köyün ismi Savami el-Dahliz olarak aktarıldı. - TEL ABYAD

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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