Son Dakika Haberleri: - Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı
Son Dakika Güncel - Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı

- Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı

1 saat önce

- Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldıTEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha terör örgütü YPG/PKK'dan arındırdığını açıkladı.

- Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı

TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha terör örgütü YPG/ PKK'dan arındırdığını açıkladı.

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köyü daha terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediğini duyurdu. Suriye Milli Ordusu birlikleri yaptıkları açıklamalarda köyün ismi Savami el-Dahliz olarak aktarıldı.

- Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:07 Kaynak: İHA
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