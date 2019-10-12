- Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı
1 saat önce
- Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldıTEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha terör örgütü YPG/PKK'dan arındırdığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:07 Kaynak: İHA
- Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı
TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha terör örgütü YPG/ PKK'dan arındırdığını açıkladı.
Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köyü daha terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediğini duyurdu. Suriye Milli Ordusu birlikleri yaptıkları açıklamalarda köyün ismi Savami el-Dahliz olarak aktarıldı.
Fransa, Türkiye'ye tüm silah ihracatını askıya aldığını duyurdu Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı Çavuşoğlu'ndan Trump'ın arabuluculuk sözlerine yanıt: Teröristlerle müzakere yapmayız UEFA'dan asker selamı skandalı! Milli Takım'ın sevinci için inceleme başlatıldı