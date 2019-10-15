Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'ın güneyi yoğun ateş altında
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Tel Abyad'ın güneyi yoğun ateş altında

34 dakika önce

Tel Abyad'ın güneyi yoğun ateş altındaŞANLIURFA - Bölgede devam eden Barış Pınarı Harekatı ile şehir merkezi terörden temizlenen Tel Abyad'ın güney kesimleri yoğun ateş altına alındı.

Tel Abyad'ın güneyi yoğun ateş altında

ŞANLIURFA - Bölgede devam eden Barış Pınarı Harekatı ile şehir merkezi terörden temizlenen Tel Abyad'ın güney kesimleri yoğun ateş altına alındı.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehir merkezi kontrol altına alınan Tel Abyad'ın güney kesimleri Türk topçu birlikleri ve obüsler tarafından vuruluyor. Öğle saatlerinde başlayan yoğun ateşin ardından bölgeden siyah dumanlar yükseliyor.

Tel Abyad'ın güneyi yoğun ateş altında

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:46 Kaynak: İHA
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