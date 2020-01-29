Tel Abyad'ın güneyinde PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad'ın güneyinde PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Tel Abyad'ın güneyinde PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneyinde düzenlenen nokta operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tel Abyad'ın güneyinde PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneyinde düzenlenen nokta operasyonda terör örgütü PKK/ YPG'ye ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "PKK/YPG'nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı" istihbaratı üzerine Tel Abyad'ın güneyinde nokta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, tekstil malzemesi ve balık yüklü 2 kamyon içerisinde 6 adet RPG-7 roketatar ve 3 bixi makineli tüfek ele geçirildi.

Telabyad, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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