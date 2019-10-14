Tel abyad'ın güneyindeki hammam türkmen köyü terörden temizlendi
54 dakika önce
Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyünün terörden temizlendiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:25 Kaynak: DHA
Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyünün terörden temizlendiğini duyurdu.
SMO, Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyündeki YPG/ PKK terör örgütü mensuplarının temizlendiğini ve köyün kontrol altına alındığını açıkladı.
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