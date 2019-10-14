Son Dakika Haberleri: Tel abyad'ın güneyindeki hammam türkmen köyü terörden temizlendi
Son Dakika Güncel Tel abyad'ın güneyindeki hammam türkmen köyü terörden temizlendi

Tel abyad'ın güneyindeki hammam türkmen köyü terörden temizlendi

54 dakika önce

Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyünün terörden temizlendiğini duyurdu.

Tel abyad'ın güneyindeki hammam türkmen köyü terörden temizlendi, System.String[]

Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyünün terörden temizlendiğini duyurdu.

SMO, Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyündeki YPG/ PKK terör örgütü mensuplarının temizlendiğini ve köyün kontrol altına alındığını açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-Suriye Milli Ordusu'nun köyden görüntüleri

-Detaylar


Suriye Milli Ordusu, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:25 Kaynak: DHA
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