Tel abyad'ın güneyindeki hammam türkmen köyü terörden temizlendi

SMO, Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyündeki YPGPKK terör örgütü mensuplarının temizlendiğini ve köyün kontrol altına alındığını açıkladı.

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