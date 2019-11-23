Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'ın merkezinde bomba yüklü araç patladı: 10 ölü
Son Dakika Güncel Tel Abyad'ın merkezinde bomba yüklü araç patladı: 10 ölü - Son Dakika

Tel Abyad'ın merkezinde bomba yüklü araç patladı: 10 ölü

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı.

Tel Abyad'ın merkezinde bomba yüklü araç patladı: 10 ölü, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı. Olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Savunma ekipleri enkaz altında kalan cesetleri çıkarmaya çalışıyor. Patlamada çevredeki binaların yıkıldığı ve enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından yaralıların Akçakale'de olan hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

(NT-D)

(Abu Mucahit El Halebi - Mahmud Alhalbi/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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