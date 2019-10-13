Son Dakika Haberleri: - Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden alındı
Son Dakika Güncel - Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden alındı

- Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden alındı

32 dakika önce

- Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden alındıTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

- Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden alındı

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk beldesi sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı. Yerel kaynaklar, Suluk'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada sivillerin kurtarılması için beldenin terörden arındırılmasının önemli olduğu ifade edildi. Daha önce beldede yaşayan sivillerin teröristlerce evlerinden çıkarıldığı öğrenildi.

- Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden alındı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
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