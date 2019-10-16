Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'ın terörden arındırılan bölgeleri tuzaklardan temizleniyor
Son Dakika Genel Tel Abyad'ın terörden arındırılan bölgeleri tuzaklardan temizleniyor

Tel Abyad'ın terörden arındırılan bölgeleri tuzaklardan temizleniyor

24 dakika önce

Tel Abyad'ın terörden arındırılan bölgeleri tuzaklardan temizleniyorŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD'den temizlenen Tel Abyad'ın doğusunda yerleşim yerleri ve arazilere kurulan patlayıcı tuzaklar tek tek imha ediliyor.

Tel Abyad'ın terörden arındırılan bölgeleri tuzaklardan temizleniyor

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD'den temizlenen Tel Abyad'ın doğusunda yerleşim yerleri ve arazilere kurulan patlayıcı tuzaklar tek tek imha ediliyor.

Suriye sınırında güvenlik koridoru oluşturmak için Türk Silahlı kuvvetler ve Suriye Milli Ordusu tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen Tel Abyad, şimdi de PKK/YPG'li teröristlerin kurduğu tuzaklardan arındırılıyor. TSK ve SMO tarafından kentin doğu kısmındaki yerleşim yeri ve arazilere tuzaklanan mayınlar ve patlayıcılar tek tek belirleniyor.

Belirlenen patlayıcılar ise kontrollü bir şekilde patlatılarak, etkisiz hale getiriyor. Tuzakların patlatıldığı bölgeden çıkan dumanlar ise sınırın Türkiye tarafından da görülüyor.

Tel Abyad'ın terörden arındırılan bölgeleri tuzaklardan temizleniyor

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:19 Kaynak: İHA
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