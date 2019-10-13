Tel Abyad kontrol altına alındı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad terörden arındırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad terörden arındırıldı.
(Mahmud Alhalbi/İHA)
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