- Tel Abyad kontrol altına alındı
52 dakika önce
- Tel Abyad kontrol altına alındıTEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı harekatı kapsamında Tel Abyad terörden arındırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:28 Kaynak: İHA
- Tel Abyad kontrol altına alındı
TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı harekatı kapsamında Tel Abyad terörden arındırıldı.
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