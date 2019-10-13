Son Dakika Haberleri: - Tel Abyad kontrol altına alındı
Son Dakika Güncel - Tel Abyad kontrol altına alındı

- Tel Abyad kontrol altına alındı

52 dakika önce

- Tel Abyad kontrol altına alındıTEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı harekatı kapsamında Tel Abyad terörden arındırıldı.

- Tel Abyad kontrol altına alındı

TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı harekatı kapsamında Tel Abyad terörden arındırıldı.

- Tel Abyad kontrol altına alındı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:28 Kaynak: İHA
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