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TEL ABYAD - Kurban Bayramı öncesi elektriğe kavuşan bölge halkı çifte mutluluk yaşıyor - Son Dakika

TEL ABYAD - Kurban Bayramı öncesi elektriğe kavuşan bölge halkı çifte mutluluk yaşıyor

18.07.2021 13:23

Ekiplerin evlere elektrik sayacı takması Tel Abyadlı Ahmet Nahar ile röportaj Evine elektrik bağlatan Arif Musa ile röportaj Evlerdeki klimala, buzdolabı, televizyon, elektrikli ocakların çalışması Yeni elektrik abonelerinden Rami Demiş ile röportaj Tel Abyadlı Macid Bathavi ile röportaj...

Ekiplerin evlere elektrik sayacı takması

Tel Abyadlı Ahmet Nahar ile röportaj

Evine elektrik bağlatan Arif Musa ile röportaj

Evlerdeki klimala, buzdolabı, televizyon, elektrikli ocakların çalışması

Yeni elektrik abonelerinden Rami Demiş ile röportaj

Tel Abyadlı Macid Bathavi ile röportaj

Sokaklarda yanan elektrik lambaları

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesindeki bölge halkı, Türkiye'nin uğraşları sonucu Kurban Bayramı öncesinde elektriğe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Suriye'de enerji kaynaklarının büyük bölümünü elinde tutan terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınar Harekatı bölgesinde yaşayan yaklaşık 200 bin sivili elektrikten mahrum bırakırken, Türkiye terörden temizlediği bölgelerde sivillerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Halk, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde evlerine bağlanan elektrikle çifte mutluluk yaşıyor.

Türkiye'den özel bir şirketle anlaşan Tel Abyad Yerel Meclisi, yoğun ve uzun uğraşların ardından kesintisiz ve temiz yolla elde edilen elektriği bölge halkının hizmetine sundu.

Tel Abyad kent merkezindeki sokak ve evlere ücretli olarak verilen elektrik sayesinde halk, terör örgütü YPG/PKK'nın enerji konusundaki şantajından da kurtuldu.

Tel Abyadlı Ahmet Nahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tel Abyad Yerel Meclisine bağlı ekiplerin evine sayaç takmaya geldiğini söyledi.

Elektriksiz ekmek, et ve peynir gibi malzemelerin sıcaktan bozulduğunu dile getiren Nahar, "Artık klimayla soğuk bir odada uyumamın mutluluğunu yaşayacağız." dedi.

"Soğuk su bulunacak, klimalar çalışacak"

Evine elektrik bağlatan Tel Abyadlı Arif Musa, elektrik olmadan yeni doğan bebeğine süt saklama konusunda zorluk çektiğini söyledi.

Bölgede havaların aşırı sıcak olduğunu söyleyen Musa, "Çocuklar sıcaktan uyuyamıyordu. Elektrik geldikten sonra çocuklar için her şey güzel olacak. Soğuk su bulunacak, klimalar çalışacak. Pişirdiğimiz yemekleri bir öğünden fazla yiyebileceğiz." diye konuştu.

"Buzdolabından artık soğuk su içebiliyoruz"

Yeni elektrik abonelerinden Rami Demiş, hamile eşinin artık eliyle çamaşır yıkamayacağını belirterek şöyle devam etti:

"Çamaşır makinesini çalıştırdık. Buzdolabından artık soğuk su içebiliyoruz. Bizim bölgede içme suları genelde kireçli olduğu için hastalık yapardı. Bu yüzden suyu satın alıp sıcak içiyorduk. Şu an artıma cihazıyla sağlıklı su içebiliyoruz. Büyük nimet."

"Mırra kahvemizi misafirimize sımsıcak ikram edebiliyoruz"

Tel Abyadlı sivillerden Macid Bathavi de bağlanan elektrikle bütün hayatının değiştiğini, en önemlisi de terör örgütü YPG/PKK'nın enerji şantajından kurtulduklarını dile getirdi.

TEL ABYAD - Kurban Bayramı öncesi elektriğe kavuşan bölge halkı çifte mutluluk yaşıyor
TEL ABYAD - Kurban Bayramı öncesi elektriğe kavuşan bölge halkı çifte mutluluk yaşıyor
TEL ABYAD - Kurban Bayramı öncesi elektriğe kavuşan bölge halkı çifte mutluluk yaşıyor
TEL ABYAD - Kurban Bayramı öncesi elektriğe kavuşan bölge halkı çifte mutluluk yaşıyor

Kurban Bayramı, Röportaj, Terör, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEL ABYAD - Kurban Bayramı öncesi elektriğe kavuşan bölge halkı çifte mutluluk yaşıyor - Son Dakika


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